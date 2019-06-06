2019-06-06T19:13:41+03:00
Общество

Врачи бьют тревогу: больше половины новосибирских школьников плохо видят

Медики диагностировали, что зрение снижено у 27,5 тысяч обследованных детей
Татьяна СОЛОВОВА
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Проверку зрения у детей врачи продолжат в следующем учебном году.Проверку зрения у детей врачи продолжат в следующем учебном году.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Врачи отправились проверять зрение учеников в школы в рамках соглашения о реализации регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», который организовала мэрия Новосибирска. Цель его была проста – забота о здоровье детей.

- Для проведения массового обследования в сентябре-октябре 2018 года на базе Новосибирского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С. Н. Федорова» было организовано обучение представителей образовательных учреждений, - пояснили в мэрии Новосибирска.

Всего за прошедший учебный год медики обследовали 52 тысяч школьников из 138 школ Новосибирска прошли. И выявили тревожную тенденцию:

- Зрение было снижено у 27,5 тысячи учеников: это примерно 52 % от всех обследованных, - продолжают в мэрии Новосибирска. – Всем родителям детей, у которых выявили проблемы со зрением, были даны необходимые рекомендации.

В мэрии заверили, что и дальше продолжат работу по проверке зрения школьников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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