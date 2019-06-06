Врачи бьют тревогу: больше половины новосибирских школьников плохо видят
Врачи отправились проверять зрение учеников в школы в рамках соглашения о реализации регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», который организовала мэрия Новосибирска. Цель его была проста – забота о здоровье детей.
- Для проведения массового обследования в сентябре-октябре 2018 года на базе Новосибирского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С. Н. Федорова» было организовано обучение представителей образовательных учреждений, - пояснили в мэрии Новосибирска.
Всего за прошедший учебный год медики обследовали 52 тысяч школьников из 138 школ Новосибирска прошли. И выявили тревожную тенденцию:
- Зрение было снижено у 27,5 тысячи учеников: это примерно 52 % от всех обследованных, - продолжают в мэрии Новосибирска. – Всем родителям детей, у которых выявили проблемы со зрением, были даны необходимые рекомендации.
В мэрии заверили, что и дальше продолжат работу по проверке зрения школьников.
ИСТОЧНИК KP.RU