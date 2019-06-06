«Где Ростик?»: белого медвежонка из России потеряли в зоопарке Китая

СЕГОДНЯ 17:10 2019-06-06T17:10:58+03:00

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Судьба медвежонка Ростика, который был отправлен из Новосибирского зоопарка в Китай, волнует его российских поклонников. Те бьют тревогу: о мишутке нет ни фото, ни видеоотчетов, а в самом зоопарке Циндао посетители не могут его найти. Напомним, Ростик в 3-летнем возрасте уехал в зоологический центр города Циндао, произошло это в конце 2018 года.

— Мы пытались узнать, как у него дела. Но сначала нам говорили: «Месяц карантин». Потом карантин продлили. И вот до сих пор нет никаких вестей. Где Ростик? Вообще непонятно. Мы пытались найти его. Но никто его в Циндао не видел, мы просили через знакомых в Китае разыскать медведя, но его там не нашли, — рассказала «КП»-Новосибирск» Оксана Калинина, одна из общественниц. — Мы переживаем еще вот по какой причине: в Китае не очень хорошее отношение к белым медведям. Там их держат в торговых центрах, для них эти животные — просто способ заработать деньги. Поэтому переживаем за Ростика. Мы не видели ни фото, ни видеоотчета о том, как сложилась его жизнь...

Вместе с мамой - медведицей Гердой. Фото: Андрей ЮРЧЕНКО

Поклонникам Ростика есть с чем сравнивать. Старшая сестра медвежонка — Шилка — уехала из Новосибирска в Японию. Там документируют почти каждый ее шаг и выкладывают снимки в соцсети. Здесь же российские фанаты мишек столкнулись с глухим молчанием.

— Все с ним нормально, жив-здоров. Там зоопарк еще строится, у него будет вольер с естественным водоемом, очень большая территория. Они зря переживают. Как только построится и откроется зоопарк, Ростика увидят посетители. В любом случае переживать не о чем, даже сейчас он находится в нехудших, чем в Новосибирске условиях, — прокомментировали «КП»-Новосибирск» представитель Новосибирского зверинца Евгения Пирожкова.

Одна из последних фотографий Ростика была сделана в январе в Китае. Фото: instagram.com/nskzoo.

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Теперь любимец новосибирской публики будет жить в городе Циндао. Фанаты Ростика переживают, что его ждет судьба «самого грустного медведя в мире» (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU