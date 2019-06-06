2019-06-06T16:09:22+03:00
Общество

В Новосибирске детям предложили сказать спасибо Сталину

В центре города проведут фестиваль в честь вождя. Там организуют площадки: «Товарищ Сталин — лучший друг физкультурников», «Сталин и культура», «Сталинская экономика — было дело и цены снижали»
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Один из памятников Сталину в частном секторе Новосибирска.Один из памятников Сталину в частном секторе Новосибирска.Фото: Влад КОМЯКОВ
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В новосибирском Первомайском сквере 8 июня состоится праздник, посвященный Иосифу Сталину. Его в центре города проведут коммунисты. Чествовать генералиссимуса будут в честь 140-летия со дня его рождения. Эта дата прошла еще полгода назад, но именно летом КПРФ отмечает «День правды» — это уже традиция. И в этот раз организаторы объединили два праздника в один.

Организаторы фестиваля уже рассказали о планах. В центре города будут работать дискуссионная площадка «Сталин и современность», детская площадка «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!» Еще в программе — выступления бардов, местных рок-групп, битва ди-джеев и рэп-фестиваль.

— А также будут организованы спортивные и интерактивные площадки. Например, «Товарищ Сталин — лучший друг физкультурников», «Сталин и культура» и «Сталинская экономика — было дело и цены снижали». Завершится фестиваль флешмобом «Артиллеристы, Сталин дал приказ!» и фейерверком, — обещают организаторы. Участвовать в празднике намерен и мэр города Анатолий Локоть.

Примечательно, что сталинский фестиваль состоится как раз через месяц после торжественного открытия бюста вождя. Его представили горожанам в День Победы — 9 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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