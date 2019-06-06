«Выходные под угрозой»: в Новосибирске грузовик с пивом провалился в яму на дороге
Необычная авария произошла днем в четверг, 6 июня, в Заельцовском районе: там на улице Кропоткина в яму провалился грузовик с пивом.
- Заднее колесо грузовика Hino ушло под асфальт, в результате чего у него погнулся противоподкатный брус, — уточняют новосибирской службе эвакуации «АСТ-54»
К счастью, водитель авто не пострадал. Чтобы грузовик не завалилось на бок,шоферу пришлось подставить под него бочонок с пивом. Зевак, которые наблюдали за всем происходящим, собралось немало: видимо, надеялись, что им достанется пенный напиток. Но нет: груз не пострадал.
Сейчас пользователи соцсетях юморят в комментариях о случившемся ДТП: кто во что горазд:
— Выходные под угрозой, - пишут одни.
— Даже асфальт не устоял перед пивком, — шутят вторые.
— Пиво — тяжелая выпивка, — веселятся другие.
ИСТОЧНИК KP.RU