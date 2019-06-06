2019-06-06T18:36:44+03:00
Происшествия

«Выходные под угрозой»: в Новосибирске грузовик с пивом провалился в яму на дороге

Чтобы авто не завалилось на бок, водителю пришлось подставить под машину бочонок с пенным напитком
Анастасия САМАРЦЕВА
Поделиться:
Водитель подставил бак с пивом, чтобы грузовик не завалился на бок.Водитель подставил бак с пивом, чтобы грузовик не завалился на бок.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Изменить размер текста:

Необычная авария произошла днем в четверг, 6 июня, в Заельцовском районе: там на улице Кропоткина в яму провалился грузовик с пивом.

- Заднее колесо грузовика Hino ушло под асфальт, в результате чего у него погнулся противоподкатный брус, — уточняют новосибирской службе эвакуации «АСТ-54»

К счастью, водитель авто не пострадал. Чтобы грузовик не завалилось на бок,шоферу пришлось подставить под него бочонок с пивом. Зевак, которые наблюдали за всем происходящим, собралось немало: видимо, надеялись, что им достанется пенный напиток. Но нет: груз не пострадал.

Сейчас пользователи соцсетях юморят в комментариях о случившемся ДТП: кто во что горазд:

— Выходные под угрозой, - пишут одни.

— Даже асфальт не устоял перед пивком, — шутят вторые.

— Пиво — тяжелая выпивка, — веселятся другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Врачи бьют тревогу: больше половины новосибирских школьников плохо видят
«Я свой дом рассмотрела!»: российский космонавт показал фото Новосибирска с высоты 400 километров
«С черноземом завезли»: заросли конопли в парке «Семьи» выкосили после скандала в соцсетях
«Где Ростик?»: белого медвежонка из России потеряли в зоопарке Китая
На ошибках учатся: проект станции метро «Спортивная» повторно пройдет госэкспертизу
В Новосибирске детям предложили сказать спасибо Сталину
Новосибирская делегация начала работу на Петербургской экономическом форуме
Металл спасен, никто не пострадал
А если Хабибу не понравится? Известный боец стал лицом киоска с шаурмой
Прокатились с огоньком: в Новосибирске загорелся трамвай с пассажирами
За обиженных бабушек: ОМОН красиво взял пранкера в семейных трусах