«Выходные под угрозой»: в Новосибирске грузовик с пивом провалился в яму на дороге

СЕГОДНЯ 18:36 2019-06-06T18:36:44+03:00

Водитель подставил бак с пивом, чтобы грузовик не завалился на бок. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Чтобы авто не завалилось на бок, водителю пришлось подставить под машину бочонок с пенным напитком

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Необычная авария произошла днем в четверг, 6 июня, в Заельцовском районе: там на улице Кропоткина в яму провалился грузовик с пивом.

- Заднее колесо грузовика Hino ушло под асфальт, в результате чего у него погнулся противоподкатный брус, — уточняют новосибирской службе эвакуации «АСТ-54»

К счастью, водитель авто не пострадал. Чтобы грузовик не завалилось на бок,шоферу пришлось подставить под него бочонок с пивом. Зевак, которые наблюдали за всем происходящим, собралось немало: видимо, надеялись, что им достанется пенный напиток. Но нет: груз не пострадал.

Сейчас пользователи соцсетях юморят в комментариях о случившемся ДТП: кто во что горазд:

— Выходные под угрозой, - пишут одни.

— Даже асфальт не устоял перед пивком, — шутят вторые.

— Пиво — тяжелая выпивка, — веселятся другие.

ИСТОЧНИК KP.RU