«Я свой дом рассмотрела!»: российский космонавт показал фото Новосибирска с высоты 400 километров

СЕГОДНЯ 17:55 2019-06-06T17:55:39+03:00

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Сергей Рязанский - первый в мире ученый-биолог, который стал командиром космического корабля в 2017 году. На его «Инстаграм» подписаны 202 тысячи человек, которых космонавт частенько удивляет необычными кадрами. А на днях Сергей выложил в соцсети фото Новосибирска, сделанное с высоты около 400 километров. В кадр попала половина города: два берега, река Обь, прилегающие поля.

Космонавт похвалил столицу Сибири за то, сколько внимание в городе уделяют науке:

- Знаменитый на весь мир новосибирский Академгородок включает десятки НИИ, СО РАН, Новосибирский государственный университет, физико-математическая школа, - перечисляет космонавт то, чем славен Новосибирск, и добавляет: - Для ученых здесь созданы превосходные условия. Не могу оставить без внимания также театр оперы и балета – крупнейший в России!

Сибиряки в комментариях не скрывают эмоций от необычного фото:

- Господи, я свой дом рассмотрела! С космоса, - восхищаются они.

ИСТОЧНИК KP.RU