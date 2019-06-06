2019-06-06T13:00:57+03:00
Происшествия

Металл спасен, никто не пострадал

Сотрудник Агентства безопасности «Гвардия» предотвратил хищение нескольких тонн металла, принадлежащего Сибирской генерирующей компании
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Фото предоставлено пресс-службой Агентства безопасности «Гвардия».Фото предоставлено пресс-службой Агентства безопасности «Гвардия».
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Инцидент произошел 5 июня в Октябрьском районе Новосибирска на насосной станции тепловых сетей.

Охранник Агентства безопасности «Гвардия» Михаил Кунгурцев на экране монитора видеонаблюдения заметил подъехавший к объекту погрузчик. Двое мужчин пытались погрузить на него металлическую трубу, лежавшую за гаражами. Кунгурцев направился к ним, чтобы выяснить, кто они такие и куда собрались везти трубу. Увидев сотрудника охраны, мужчины быстро запрыгнули в машину и уехали.

Металлическая труба длиной около 3 метров и весом несколько тонн, являющаяся собственностью ООО «Новосибирская теплосетевая компания», осталась в сохранности.

Действия мужчин квалифицируются как покушение на кражу.

Личности похитителей металла установят сотрудники полиции. Сделать это будет несложно, поскольку опытный охранник успел сделать снимки автомобиля.

Фото предоставлено пресс-службой Агентства безопасности «Гвардия».

Фото предоставлено пресс-службой Агентства безопасности «Гвардия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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