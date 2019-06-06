2019-06-06T12:14:17+03:00
Общество

А если Хабибу не понравится? Известный боксер стал лицом киоска с шаурмой

Новосибирск обсуждает забавный рекламный постер с Хабибом Нурмагомедовым, на нем мужчина советует заниматься спортом и есть шаурму
Анастасия САМАРЦЕВА
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Неоднократный призер Нурмагомедов советует чемпионам есть шаурму. Фото: группа «АСТ-54»Неоднократный призер Нурмагомедов советует чемпионам есть шаурму. Фото: группа «АСТ-54»
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Посмотреть на произведение маркетингового искусства можно в Дзержинском районе Новосибирска — на перекрестке улиц Лежена и Бориса Богаткова. Есть подозрение, что некто решил использовать образ Хабиба Нурмагомеда без его согласия.

Воспользовавшись возможностями фотошопа, хозяин точки быстрого питания сделал знаменитого бойца лицом своего бренда. Главное, чтобы сам Нурмагомедов не узнал об этом сотрудничестве. Кулак у дагестанца тяжелый, что он неоднократно доказывал на ринге.

В сети активно шутят по поводу этой рекламы:

— Я думаю, Хабибу это не понравится, — уверены некоторые.

— Забыли еще упомянуть, что шаурмичная называется «Шаурма Люкс», а не какая-то там обычная! — уточняют другие.

— Полжизни парень тренировался, чтобы рекламировать шаурму в Сибе, — отмечают карьерный рост люди.

А что вы скажите о предприимчивости наших предпринимателей?

ИСТОЧНИК KP.RU

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