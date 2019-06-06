2019-06-06T11:40:13+03:00
Происшествия

За обиженных бабушек: ОМОН красиво взял пранкера в семейных трусах

Во всех случаях, новосибирец представлялся родственником и просил перевести ему 200 тысяч рублей
Надежда ЯРКОВА
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Новосибириец уже был ранее неоднократно судим. Фото: и видео: МВД по Новосибирской области.Новосибириец уже был ранее неоднократно судим. Фото: и видео: МВД по Новосибирской области.
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Сотрудники уголовного розыска вместе с бойцами ОМОНа Росгвардии задержали 33-летнего жителя Новосибирска. Он подозревается в совершении серии телефонных мошенничеств.

— Оперативники установили, что в декабре прошлого года подозреваемый, через разные сотовые телефоны и сим-карты, путем случайного набора цифр звонил на домашние телефоны жителей, проживающих в Свердловской области. Представляясь близким родственником, он просил срочно перечислить ему деньги, чтобы избежать уголовной ответственности за совершение ДТП. На это он просил перечислить 200 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Задержание мошенника произошло в квартире, где он проживал. Фото: МВД по Новосибирской области.

Задержание мошенника произошло в квартире, где он проживал. Фото: МВД по Новосибирской области.

Уже сейчас полицейские установили причастность задержанного к трем преступным эпизодам. Во всех случаях потерпевшие перезванивали родственникам и, раскрыв обман, не переводили деньги звонившему.

ОМОН застал новосибирца на квартире, где он проживал. В момент задержания мужчина находился дома в одних трусах.

— Во время обыска, в квартире подозреваемого оперативники изъяли банковские карты, мобильники и сим-карты. Возбуждено уголовное дело по статье — мошенничество. Новосибирец взят под стражу. Полицейские же сейчас устанавливают другие возможные похожие преступления мужчины, — добавили в ведомстве, отметив, мужчирна ранее был неоднократно судим, в том числе за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

ОМОН красиво взял пранкера в семейных трусах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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