Прокатились с огоньком: в Новосибирске загорелся трамвай с пассажирами

СЕГОДНЯ 11:12 2019-06-06T11:12:01+03:00

Кондуктор потушил пламя и люди доехали до конечной

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В подвижном составе № 14 утром в 8:30 пассажиры почувствовали запах гари. Мужчина-кондуктор открыл люк и попытался потушить огонь водой самостоятельно. Помогло, но не сразу — дыма стало больше. Многие испугались происходящего и решили побыстрее сойти с опасного транспорта. Нашлись и смельчаки, например новосибирец Вячеслав Селянин:

— Кондуктор не паниковал и говорил что это обычное дело, что они часто горят. Кто-то из трамвая вышел, а кто-то остался. Я спокойно доехал до своей остановки, хотя воняло резиной, — рассказал очевидец.

По словам Вячеслава, другие люди, увидев огонь, сразу схватились за телефоны. Провожатому это не понравилось: «все сразу фотают!». Оставшихся в трамвае мужчина попросил пересесть в начало вагона, так как там не так ощущался неприятный запах.

Водитель общественного транспорта посчитал ситуацию стандартной: он закрыл люк, открыл двери салона и спокойно поехал дальше. Ничего особенного для него не произошло.

Запах гари в городских трамваях можно почувствовать часто. Фото: группа «Инцидент Новосибирск»

Люди в сети жалуются, что с городскими трамваями, и в частности этим, такое случается часто:

— Они постоянно дымятся, надо парк давно уже обновить, пока к жертвам не привело! — возмущены многие.

— Я один раз так ехала по зиме рядом с таким люком, и он начал дымить, у меня штаны подгорели. Пакет с вещами на полу стоял, тоже задымился, страшно было. Ну, эти трамваи! — уверены некоторые.

— Я правильно поняла, что все сидящие в салоне послушно поехали дальше? Ни у кого не возникло мысли, остановить движение и прочее? — находятся удивленные.

ИСТОЧНИК KP.RU