2019-06-06T11:30:51+03:00
Общество

«Ты плохо на нее влияешь»: в соцсетях отругали Элджея за «голое» фото Насти Ивлеевой

Популярная блогерша похвасталась стройной фигурой
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Фанаты отметили, что Настя заметно постройнела. Фото: instagram.com/_agentgirl_.Фанаты отметили, что Настя заметно постройнела. Фото: instagram.com/_agentgirl_.
Изменить размер текста:

Настя Ивлеева, популярная блогерша и невеста Элджея, выложила в своем «Инстаграме» откровенное фото, на котором предстала в нижнем белье. Снимок тут же вызвал споры в соцсетях. В основном подписчики восхищаются красотой Насти и отдают ей должное, за то, что она похудела.

— Ух, какая стала!

— Похудела капец, но все равно красивая.

— Какая ты худенькая стала, прям тростиночка. Где твои аппетитные и безумно красивые формы!

— У каждой девочки должна быть такая фотография.

— Самая Опасная Леди России.

— Мусор ходишь так выкидывать? — шутят некоторые.

Кстати, первый комментарий к посту оставил Элджей: поставил там смайлик. И в ответ на него подписчики Насти стали обращаться к самому певцу:

— Как тебе повезло, — пишут рэперу одни.

— Ты плохо на нее влияешь, — ругают Элджея другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
А если Хабибу не понравится? Известный боксер стал лицом киоска с шаурмой
Прокатились с огоньком: в Новосибирске загорелся трамвай с пассажирами
За обиженных бабушек: ОМОН красиво взял пранкера в семейных трусах
Над областью нависли тучи: новосибирцев ждет буря и град
В Новосибирске дождь и мусор залатали яму вместо чиновников
Расплатились Онегиным: новосибирцы бесплатно проехались в метро за стихи Пушкина
«Довели до инфаркта, арестовали вместе с женой»: дочь экс-директора клиники Мешалкина написала пост в защиту родителей
Водители двух одинаковых машин устроили гонки и влетели под грузовик в центре города
«Я за ним, а он от меня убегает»: женщина рассказала, как спасла из горящей квартиры пятилетнего мальчика
Не котик, а картинка! Зоозащитники покрасили животных ради ярких фото
Погода на день в Новосибирске: 6 июня обещают 27-градусную жару
Экс-председатель областного суда получила предупреждение от ВККС
Только посмотрите: сибиряк нарисовал портрет героя Советского Союза на яблочной косточке
Резко повернул: в Новосибирске опрокинулся автокран
Нашел жертву в интернете: нелегальный мигрант зарезал женщину во время свидания
Какой ужас пережил Ужас: в Новосибирске спасают сову, которую держали в квартире на потеху ребенку
20 встреч, 7 соглашений: в правительстве Новосибирской области рассказали о программе ПМЭФ-2019
«Нам не по пути»: Дарья Украинцева попрощалась с ЛДПР и ушла баллотироваться в мэры
Матерился и размахивал руками: пьяный вахтовик устроил дебош в «Толмачево»
Долгострой на улице Беловежской сдан
Арест отложили из-за болезни: экс-директора клиники Мешалкина не смогли взять под стражу
Итоги мая: ГБР вызывали чаще