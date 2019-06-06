«Ты плохо на нее влияешь»: в соцсетях отругали Элджея за «голое» фото Насти Ивлеевой

СЕГОДНЯ 10:09 2019-06-06T11:30:51+03:00

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Настя Ивлеева, популярная блогерша и невеста Элджея, выложила в своем «Инстаграме» откровенное фото, на котором предстала в нижнем белье. Снимок тут же вызвал споры в соцсетях. В основном подписчики восхищаются красотой Насти и отдают ей должное, за то, что она похудела.

— Ух, какая стала!

— Похудела капец, но все равно красивая.

— Какая ты худенькая стала, прям тростиночка. Где твои аппетитные и безумно красивые формы!

— У каждой девочки должна быть такая фотография.

— Самая Опасная Леди России.

— Мусор ходишь так выкидывать? — шутят некоторые.

Кстати, первый комментарий к посту оставил Элджей: поставил там смайлик. И в ответ на него подписчики Насти стали обращаться к самому певцу:

— Как тебе повезло, — пишут рэперу одни.

— Ты плохо на нее влияешь, — ругают Элджея другие.

ИСТОЧНИК KP.RU