Над областью нависли тучи: новосибирцев ждет буря и град

СЕГОДНЯ 10:19 2019-06-06T10:19:31+03:00

В городе ожидаются ливень и грозы, ветер до 25 м/с и даже град. Фото: Виктория МИНАЕВА

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По данным гидрометцентра, в четверг и пятницу 6-7 июня город снова «уйдет» под воду — нас ожидают ливень с грозами. Сильный ветер местами до 25 метров в секунду. Начало лето удивит и градом.

МЧС допускает возникновение чрезвычайных ситуаций: повреждение электричества, падение уличных знаков и баннеров, срыв кровли со зданий. Чрезвычайные службы по области просят жителей быть внимательными:

— При сильном дожде, грозе, ливне и граде, по возможности, оставайтесь в помещении. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра! Если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в подземном переходе или подъездах зданий, — советует представитель главного управления министерства чрезвычайных ситуаций области.

ИСТОЧНИК KP.RU