В Новосибирске дождь и мусор залатали яму вместо чиновников
Огромный кусок асфальта обвалился в Железнодорожном районе Новосибирска прямо на пешеходной дорожке. Теперь на его месте зияет гигантская дыра.
— Вот такой асфальт на тротуаре одной из центральных улиц нашего города. Это Вокзальная магистраль, — поделился подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
Яму огородили, чтобы избежать ЧП.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Препятствие для пешеходов — гигантская яма, стала поводом для шуток сибиряков. Вот что они пишут в комментариях:
— Вход в метро.
— Так у нас во всем городе такой асфальт, это уже в порядке вещей стало
— Это места где инопланетяне людей в НЛО забирали
— Почему разрешают выгул слонов на городских улицах?
— Это художественное искусство, просто мы не понимаем.
Чтобы исключить несчастные случаи, яму огородили предупреждающим щитом.
Огромный провал находится на Вокзальной магистрали, недалеко от вокзала.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
ИСТОЧНИК KP.RU