В Новосибирске дождь и мусор залатали яму вместо чиновников

СЕГОДНЯ 09:19 2019-06-06T09:19:47+03:00

Гигантский провал появился на асфальте в центре города. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

На пешеходной зоне Вокзальной магистрали появился громадный провал — благо, его огородили предупреждающим щитом

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Огромный кусок асфальта обвалился в Железнодорожном районе Новосибирска прямо на пешеходной дорожке. Теперь на его месте зияет гигантская дыра.

— Вот такой асфальт на тротуаре одной из центральных улиц нашего города. Это Вокзальная магистраль, — поделился подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Яму огородили, чтобы избежать ЧП.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Препятствие для пешеходов — гигантская яма, стала поводом для шуток сибиряков. Вот что они пишут в комментариях:

— Вход в метро.

— Так у нас во всем городе такой асфальт, это уже в порядке вещей стало

— Это места где инопланетяне людей в НЛО забирали

— Почему разрешают выгул слонов на городских улицах?

— Это художественное искусство, просто мы не понимаем.

Чтобы исключить несчастные случаи, яму огородили предупреждающим щитом.

Огромный провал находится на Вокзальной магистрали, недалеко от вокзала.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU