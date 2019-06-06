2019-06-06T08:22:21+03:00
Общество

«Довели до инфаркта, арестовали вместе с женой»: дочь экс-директора клиники Мешалкина написала пост в защиту родителей

Жену хирурга взяли под стражу на два месяца, а сам Александр Караськов сейчас находится в больнице
Надежда ЯРКОВА
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Дочь экс-директора клиники Мешалкина просит поддержать её родителей в суде.Дочь экс-директора клиники Мешалкина просит поддержать её родителей в суде.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Марина Караськова — дочь задержанных экс-директора и топ-менеджера клиники Мешалкина Александра Караськова и Ирины Бойцовой, написала на своей странице в «Инстаграме» пост, в котором просит всех неравнодушных поддержать ее родителей и встать на их сторону.

— Арестован и доведен до инфаркта за один день допроса — человек, выполнивший максимальное количество самых сложных кардиовмешательств в мире, самый квалифицированный кардиохирург в России. Человек, положивший всю свою жизнь на развитие и продвижение одного учреждения — клиники Мешалкина, за 20 лет руководства которой, сделал ее ведущим учреждением страны с наилучшими показателями хирургии, наравне с ведущими кардиоклиниками мира, вырастил сотни учеников, которые обязаны ему своими навыками. Это действительно уникальный хирург и глава учреждения — арестован вместе с женой Ириной Бойцовой — видимо так проще допрашивать, — написала Марина Караськова.

Напомним, вчера на суде должен был решиться вопрос о мере пресечения для Александра Караськова, но его отложили из-за состояния здоровья обвиняемого, который сейчас из-за проблем с сердцем находится в больнице. А вот его жену — Ирину Бойцову 5 июня взяли под стражу на 2 месяца. По данным «КП»-Новосибирск», на суде присутствовали шесть юристов, которые пытались спасти подзащитную от СИЗО.

— Она будет находиться под арестом до 3 августа, — рассказали в пресс-службе Центрального районного суда Новосибирска.

Ирине Бойцовой было предъявлено обвинение в экономических преступлениях с ущербом не менее 1,3 миллиарда рублей. По версии следствия, преступления топ-менеджер клиники Мешалкина Бойцова совершила в составе организованной группы, пользуясь своим служебным положением. Речь идет о миллиардных махинациях во время госзакупок. Задержание Караськова в некоторой мере было предсказуемым. Ранее спецслужбы взяли под арест его зама — Евгения Покушалова. Правда, 15 апреля он был освобожден из СИЗО и сейчас находится под домашним арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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