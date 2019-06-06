Водители двух одинаковых машин устроили гонки и влетели под грузовик в центре города
Вечером в среду, 5 июня водители иномарок решили проверить, кто быстрее и устроили ДТП на магистрали. На улице Ипподромской напротив ТЦ «Аура» два седана Toyota Mark II врезались в фуру Mercedes-Benz.
— В 22:13 на телефон оперативного дежурного поступила информация о ДТП в Октябрьском районе, на пересечении улицы Ипподромская и Военная. Две «Тойоты» устроили гонку на магистрали и врезались в поворачивающий на перекрестке грузовик- фургон Mercedes-Benz, — рассказали в пресс-службе МАСС.
На месте аварии работали спасатели и пожарные.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
На место аварии оперативно выехал экипаж спасателей. В ДТП пострадали оба водителя легковушек и девушка-пассажир. Ее, с черепно-мозговой травмой увезли в больницу. Водители от госпитализации отказались.
— В результате аварии, у грузовика оказался пробит бак с топливом и несколько сотен литров топлива вытекло на проезжую часть. Спасатели отсоединили клеммы аккумуляторов автомобилей, а после помогли приехавшим на место пожарным очистить асфальт от разлитого топлива, — добавили в ведомстве.
Водители двух одинаковых машин устроили гонки и влетели под грузовик в центре города.
ИСТОЧНИК KP.RU