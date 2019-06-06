2019-06-06T07:02:21+03:00
Происшествия

Водители двух одинаковых машин устроили гонки и влетели под грузовик в центре города

В аварии пострадали оба водителя и девушка-пассажирка [видео]
Надежда ЯРКОВА
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Водители "Тойот" решили устроить гонки и попали в ДТП с грузовиком.Водители "Тойот" решили устроить гонки и попали в ДТП с грузовиком.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Вечером в среду, 5 июня водители иномарок решили проверить, кто быстрее и устроили ДТП на магистрали. На улице Ипподромской напротив ТЦ «Аура» два седана Toyota Mark II врезались в фуру Mercedes-Benz.

— В 22:13 на телефон оперативного дежурного поступила информация о ДТП в Октябрьском районе, на пересечении улицы Ипподромская и Военная. Две «Тойоты» устроили гонку на магистрали и врезались в поворачивающий на перекрестке грузовик- фургон Mercedes-Benz, — рассказали в пресс-службе МАСС.

На месте аварии работали спасатели и пожарные. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

На месте аварии работали спасатели и пожарные.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

На место аварии оперативно выехал экипаж спасателей. В ДТП пострадали оба водителя легковушек и девушка-пассажир. Ее, с черепно-мозговой травмой увезли в больницу. Водители от госпитализации отказались.

— В результате аварии, у грузовика оказался пробит бак с топливом и несколько сотен литров топлива вытекло на проезжую часть. Спасатели отсоединили клеммы аккумуляторов автомобилей, а после помогли приехавшим на место пожарным очистить асфальт от разлитого топлива, — добавили в ведомстве.

Водители двух одинаковых машин устроили гонки и влетели под грузовик в центре города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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