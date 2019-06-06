«Я за ним, а он от меня убегает»: женщина рассказала, как спасла из горящей квартиры пятилетнего мальчика

СЕГОДНЯ 05:41 2019-06-06T05:44:52+03:00

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ЧП произошло днем в пятиэтажном жилом доме в Кировском районе Новосибирска. Местной жительнице Елене Стихиной позвонила ее дочь, сообщив, что в их квартире на пятом этаже стоит сильный запах гари. Женщина предотвратила пожар, который мог закончиться трагично -рискуя жизнью, она зашла в горящую квартиру и стала искать в дыму ребенка. Об этом рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС.

— Поднимаясь, в подъезде на третьем этаж, я заметила дым и приоткрытую входную дверь, заглянула, а мне навстречу стена дыма, стала кричать, но никто не отзывался. Я пошла в этот дым, закрыв лицо пиджаком и увидела маленького ребенка, который тут же скрылся в дыму. Я — за ним, а он от меня убегает опять в дальнюю комнату, там я взяла его за руку и увела из квартиры, — рассказала о произошедшем Елена Стихина.

Елена является старшей по подъезду дома, в котором проживает, и поэтому знает, как действовать в нештатных ситуациях, но с пожаром столкнулась впервые.

— Женщина предупредила о возгорании соседей, вызвала пожарных и приняла меры по тушению. Эвакуировав ребенка, она снова вернулась в квартиру и стала поливать водой тлеющий диван. После, немного отдышавшись на улице, она еще раз с другой соседкой проверила квартиру. Вместе они полностью потушили пожар еще до прибытия пожарных, собрали обугленную ветошь и вытащили на улицу прогоревший кусок дивана, — рассказали в МЧС.

Сама Елена добавила, что ее дочь кричала с балкона о возникшем пожаре, но никто не отреагировал.

— Другой ребенок, с четвертого этажа, ходил по подъезду, стучал в двери, чтобы предупредить о пожаре. Одну дверь открыли, но его словам, взрослые не придали значения его словам о дыме и закрыли дверь. Я шокирована этой ситуацией,- поделилась сибирячка.

Благодаря решительности и отваге Елены Стихиной пожар обошелся без жертв и последствий для остальных жильцов дома, а оставленный без присмотра малолетний мальчик спасен и не пострадал.

Предварительно, причиной пожара в квартире стали детские шалости с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU