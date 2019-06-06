2019-06-06T04:54:20+03:00
Дом. Семья

Не котик, а картинка! Зоозащитники покрасили животных ради ярких фото

Волонтеры успокаивают: краска Холи, которой измазали котиков, безопасна, а состоит из муки и крахмала
Надежда ЯРКОВА
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Котики из приюта ищут новый дом. Фото: Алена Райфутдинова.Котики из приюта ищут новый дом. Фото: Алена Райфутдинова.
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В новосибирском приюте «Кошкино лукошко» прошла очередная яркая фотосессия с животными. В этот раз цветной краской осыпали котиков, а на некоторых фото прифотошопили к ним бабочек — получилось очень атмосферно. Волонтеры надеются, что необычные фотографии помогут бездомным животным быстрее найти хозяев.

— Котиков, участвовавших в фотосъемке, было более 20. И с ними оказалось сложнее, чем с собачками. Собаку можно посадить, привлечь пищалками ее внимание. Кошкам это все по барабану: не царское дело перед всякими холопами позировать, — с юмором рассказала о процессе съемок «КП» — Новосибирск» директор приюта «Кошкино лукошко» Алена Мезенцева.

Животных измазали натуральной краской холи. Фото: Алена Райфутдинова.

Животных измазали натуральной краской холи. Фото: Алена Райфутдинова.

Волонтер добавила, что и сама прогулка на улице для котов была в новинку, поэтому некоторые животные нервничали.

Фотографии с радужными котиками радуют глаз. Фото: Алена Райфутдинова.

Фотографии с радужными котиками радуют глаз. Фото: Алена Райфутдинова.

— Они же у нас не гуляют по улице, для них это все было: «Вау, что это это?» или «Ужас, неси меня домой», — поделилась Алена.

Напомним, ранее волонтеры измазали индийской краской бездомных собак из приюта ради ярких снимков. Собакам процесс понравился: они охотно позировали фотографу.

Фотосессия с котиками получилась по-летнему яркой. Фото: Алена Райфутдинова.

Фотосессия с котиками получилась по-летнему яркой. Фото: Алена Райфутдинова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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