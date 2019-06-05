Экс-председатель областного суда получила предупреждение от ВККС

СЕГОДНЯ 18:01 2019-06-05T18:01:47+03:00

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Римма Шатовкина покинула пост председателя областного суда еще в прошлом году, однако скандалы, связанные с ее руководством, до сих пор не утихают. Более того, один из них пришлось разбирать Высшей квалификационной коллегии судей.

Суть претензий к Шатовкиной была проста: она сообщила об обысках, которые должны были пройти у областных чиновников. Более того, направила письмо, в котором обозначила, что они стали фигурантом уголовного дела. А это уже может считаться разглашением тайны следствия, то есть нарушением закона.

Собственно, это и стало причиной разбирательств, которые состоялись 4 июня. В итоге Высшая квалификационная коллегия судей безнаказанной: ей вынесли предупреждение. Однако наказание для нее могло быть куда суровее: ее в принципе могли лишить полномочий судьи (сейчас она является судьей в коллегии по уголовным делам - прим.авт.).

ИСТОЧНИК KP.RU