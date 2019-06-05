Резко повернул: в Новосибирске опрокинулся автокран
Авария на Мочищенском шоссе произошла в среду, 5 мая: там в 14:25 опрокинулся автокран. По данным ГИБДД по Новосибирску, никто в ДТП не пострадал.
В Новосибирске опрокинулся кран.
— Сам автокран получил незначительные повреждения. Его уже подняли с места аварии и эвакуировали, — уточняют в пресс-службе ГИБДД.
- Судя по видео с камеры наружного наблюдения, причиной опрокидывания автомобиля стал манёвр водителя: по какой-то причине он резко повернул вправо, — добавляют в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».
Дорожная инспекция берет показания у водителя попавшего в ДТП транспорта. Пока неизвестно, почему автокран опрокинуло. А пользователи соцсетей гадают, что же могло случиться:
— Лебедка очень тяжелая и высоко стоит, вот и перевернулся, — утверждают одни.
— Может, колесо стрельнуло? — предполагают другие.
— Занесло на скользкой дороге, — уверены третьи.
— Да яма там была, — настаивают некоторые.
ИСТОЧНИК KP.RU