Резко повернул: в Новосибирске опрокинулся автокран

СЕГОДНЯ 16:15 2019-06-05T16:16:25+03:00

К счастью, никто не пострадал

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Авария на Мочищенском шоссе произошла в среду, 5 мая: там в 14:25 опрокинулся автокран. По данным ГИБДД по Новосибирску, никто в ДТП не пострадал.

В Новосибирске опрокинулся кран.

— Сам автокран получил незначительные повреждения. Его уже подняли с места аварии и эвакуировали, — уточняют в пресс-службе ГИБДД.

- Судя по видео с камеры наружного наблюдения, причиной опрокидывания автомобиля стал манёвр водителя: по какой-то причине он резко повернул вправо, — добавляют в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».

Дорожная инспекция берет показания у водителя попавшего в ДТП транспорта. Пока неизвестно, почему автокран опрокинуло. А пользователи соцсетей гадают, что же могло случиться:

— Лебедка очень тяжелая и высоко стоит, вот и перевернулся, — утверждают одни.

— Может, колесо стрельнуло? — предполагают другие.

— Занесло на скользкой дороге, — уверены третьи.

— Да яма там была, — настаивают некоторые.

ИСТОЧНИК KP.RU