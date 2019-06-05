Нашел жертву в интернете: нелегальный мигрант зарезал женщину во время свидания

СЕГОДНЯ 15:24 2019-06-05T15:24:04+03:00

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Убийца - выходец из Узбекистана - познакомился с доверчивой сибирячкой в интернете. Он жил в городе на птичьих правах, без регистрации. Ко всему прочему, у него не было денег. В поисках легкой наживы преступник искал доверчивых девушек в Сети. Одной из потенциальных невет предложил перевести «отношения» в реал — встретиться на ее территории, в съемной квартире.

Нелегал пришел в гости к подруге. Та и не догадывалась, что новый ухажер был не с букетом и конфетами, а с ножом. Это стоило ей жизни — мужчина ударил острием ей в грудь несколько раз. Пока женщина умирала, истекая кровью, убийца обыскивал ее дом в поисках дорогих вещей и денег. - После общения мужчина нанес множественные удары ножом в области груди потерпевшей, похитил принадлежавшие ей денежные средства и имущество. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте происшествия, - сообщает СКР по Новосибирской области. На следующий день полиция задержала преступника. Теперь выходца с ближнего востока ждет до пятнадцати лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU