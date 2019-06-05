2019-06-05T14:54:04+03:00
Дом. Семья

Какой ужас пережил Ужас: в Новосибирске спасают сову, которую держали в квартире на потеху ребенку

Птицу уже пытались выходить в центре реабилитации «Феникс» в Томске, сейчас ее привезли в Новосибирск
Анастасия САМАРЦЕВА
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Сейчас сыч идет на поправку. Фото: Центр реабилитации диких животных.Сейчас сыч идет на поправку. Фото: Центр реабилитации диких животных.
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В Центре реабилитации диких животных (ЦРХП) Новосибирской области появился новый пациент — сыч по кличке Ужас. Волонтеры дали птице такое имя из-за ее вида. Животное поступило к ним в плохом состоянии. С жирными и сильно опадающими перьями, переросшими когтями и клювом.

У Ужаса были очень длинные когти. Фото: Центр реабилитации диких животных.

У Ужаса были очень длинные когти. Фото: Центр реабилитации диких животных.

— Два года назад люди нашли его возле машины, ребенок попросил взять сыча себе. Та семья держала птицу в клетке, кормила куриными потрохами, морепродуктами. Хотя воробьиный сыч предпочитает мелких певчих птиц, насекомых и редко грызунов. Такая диета привела к том, что Ужас слег и в «Феникс» его принесли с просьбой: «Спасите птицу!» — рассказала координатор ЦРХП Алиса Богомолова. - Какой ужас пережил Ужас.

Животное поступило к волонтерам в плохом состоянии. Фото: Центр реабилитации диких животных.

Животное поступило к волонтерам в плохом состоянии. Фото: Центр реабилитации диких животных.

В томском животном центре не хватает ресурсов — меньше людей, чем в ЦРПХ. Поэтому, больную птицу решили переправить в Новосибирск. Сейчас Ужасу лучше, за ним присматривает Алиса Богомолова:

— Сыча ждет реабилитация минимум в год, будем отпаивать его лекарствами. Сейчас Ужас ведет себя активно, кушает хорошо. Кривит клюв от медикаментов. Еще птица обильно лысеет, его ноги уже почти голые, без оперения, — описывает состояние спасенного Алиса.

Сибиряки, которые нашли сыча два года назад, не знали, как за ним ухаживать. Фото: Центр реабилитации диких животных.

Сибиряки, которые нашли сыча два года назад, не знали, как за ним ухаживать. Фото: Центр реабилитации диких животных.

По словам волонтеров шансы у птицы есть, хоть и не большие. И самое грустное, что до такого состояние его довели люди, лишившие свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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