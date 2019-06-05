2019-06-05T14:32:41+03:00
Политика

«Нам не по пути»: Дарья Украинцева попрощалась с ЛДПР и ушла баллотироваться в мэры

Сибирячка заявила: предвыборную программу построит исключительно на мнении новосибирцев
Ульяна ДЖАНКОВА
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Дарья Украинцева заявила о своем намерении участвовать в выборах мэра Новосибирска. Фото: Дарья ФЕДОТОВАДарья Украинцева заявила о своем намерении участвовать в выборах мэра Новосибирска. Фото: Дарья ФЕДОТОВА
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Сейчас Дарья Украинцева остается действующим депутатом ЗакСобрания области. О своем решении выйти из ЛДПР и стать кандидатом в мэры от партии «Зеленых» она сообщила в соцсетях и подробнее рассказала в пресс-центре «Комсомольской правды».

— В последнее время у нас с однопартийцами были разногласия. Я предложила провести предвыборный праймериз, но коллеги мне отказали. Это и стало последней каплей. В будущем я рассматриваю вариант вступить в партию «Зеленые», — отметила Дарья Украинцева. — Сейчас в городе бардак и полнейший хаос. Мне есть, что предложить, но сначала я хочу услышать, что скажут сами горожане.

Дарья Украинцева предложила свои пожелания отправлять ей в соцсети.

Поддержать будущего кандидата в мэры пришли супруг Дарьи и руководитель регионального отделения партии «Зеленых» Игорь Украинцев и эксперт фонда «Новосибирская политика», где Дарья Украинцева - директор, Николай Сальников.

— Мы стоим на месте, нет никакого развития. Если раньше мы гордились тем, что Новосибирск — третий город в стране по целому ряду параметров, то сейчас — третьи только по количеству населения, — отметил Игорь Украинцев.

Транспортная стратегия и экология — два озвученных приоритета будущей программы. Чем пополнится проект еще, станет известно после изучения общественного мнения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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