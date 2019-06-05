Долгострой на улице Беловежской сдан

СЕГОДНЯ 11:59 2019-06-05T12:23:43+03:00

Более 300 владельцев квартир в доме №16 по улице Беловежская семь лет ждали, когда справят новоселье. Фото: nso.ru

До конца года проблема обманутых дольщиков должна решиться по объектам на улицах Тульской и Залесского

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Дом №16 по улице Беловежская стал сотым, начиная с 2010 года, где удалось решить проблему затянувшейся сдачи.

В жилом здании 17 этажей, 346 квартир общей площадью более 16,2 тысячи квадратных метров. Сдали дом в эксплуатацию под зорким контролем областных властей.

— Правительством области успешно применяется ряд мер господдержки в этом направлении: особо продуктивно показал себя механизм масштабных инвестиционных проектов для достройки объектов долевого строительства: в настоящее время в регионе реализуется 8 таких проектов. Важную роль играет и предоставление субсидий на оплату договоров технологического подключения «проблемных объектов» к инженерно-технологическим сетям, на благоустройство придомовых территорий и установку лифтового оборудования — только за последние 3 года на эти цели было направлено около 360 миллионов рублей из бюджетов региона и областного центра,- напомнил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Как отметил глава региона, положительные изменения в долевом строительстве удалось добиться благодаря диалогу областных властей, органов местного самоуправления, застройщика и самих граждан.

Тем не менее, проблема долгостроев в региональном центре до конца не решена. План на этот год — сдать дома на улицах Тульской и Залесского. Задача поставлена Андреем Травниковым.

ИСТОЧНИК KP.RU