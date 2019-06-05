Арест отложили из-за болезни: экс-директора клиники Мешалкина не смогли взять под стражу

СЕГОДНЯ 11:44 2019-06-05T11:44:54+03:00

Вопрос о мере пресечения для Александра Караськова в суде пока не рассмотрен. Фото: Влад КОМЯКОВ

Судебное заседание, назначенное на сегодня, отложили — Александр Караськов сейчас в больнице

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Бывшего руководителя клиники Мешалкина Александра Караськова не смогли сегодня, 5 июня, доставить в суд из-за плохого самочувствия. Заключения под стражу Караськова добивался следователь, однако, вопрос о мере пресечения в суде пока не рассмотрен.

— Ходатайство следователя следственного отдела УФСБ России об избрании меры пресечения — заключения под стражу в отношении Алексадра Караськова возвращено следователю без рассмотрения, — рассказали в пресс-службе Центрального районного суда Новосибирска.

Напомним, в понедельник, 3 июня, сотрудники управления ФСБ задержали экс-главу клиники Мешалкина вместе с супругой Ириной Бойцовой. Она работала в том же лечебном центре замдиректора по организационно-клинической работе. Караськова подозревают в присвоении или растрате средств. А вчера он был госпитализирован из временного изолятора в больницу. Эту информацию подтвердили в медицинском учреждении, не раскрывая подробностей диагноза. Осведомленный источник уточнил, что ему стало плохо с сердцем в изоляторе временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU