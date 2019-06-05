Итоги мая: ГБР вызывали чаще

СЕГОДНЯ 11:40 2019-06-05T11:40:49+03:00

В Агентстве безопасности «Гвардия» подвели итоги работы за май 2019 года

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Экипажи быстрого реагирования выезжали на все срабатывания охранных и охранно-пожарных сигнализаций, по сигналам тревожных кнопок. Общее количество выездов ГБР «Гвардии» за месяц составило 660, что на 16 выездов больше, чем в апреле текущего года.

Чаще всего вызовы поступали из торговых учреждений по фактам покушений на кражи. На втором месте по частоте - вызовы из кафе, баров, ресторанов по случаям отказа клиентов рассчитаться или хулиганского поведения посетителей, находящихся в нетрезвом состоянии. Кроме того, практически ежедневно бойцам ГБР приходилось выводить из помещений охраняемых объектов лиц без определенного места жительства, мешавших работе персонала.

В итоге за минувший месяц былом пресечено 170 правонарушений и преступлений, задержан 41 правонарушитель. 69 раз сотрудники Агентства безопасности «Гвардия» осуществляли взаимодействие с правоохранительными органами.

Также в мае «гвардейцами» совместно со специалистами МЧС России были ликвидированы два природных пожара, угрожавших охраняемым объектам в г. Тогучине и р. п. Мошково Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU