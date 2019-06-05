Пока все спали: мужчина вынес из чужого дома ноутбук и часы за 200 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:57 2019-06-05T10:58:37+03:00

Добычей грабителя также стали серебряные изделия, которые он нашел в доме

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Неизвестный мужчина залез в частный дом в Калининском районе, но попал на камеры видеонаблюдения. Теперь его ищет полиция.

— Ограбление произошло во вторник, 4 июня в промежутке с 7:30 до 7:50 утра. Грабитель проник внутрь дома, отжав окно на первом этаже в доме на улице Свободы. Оттуда он унес ноутбук, несколько часов и серебряные изделия. Причиненный хозяевам ущерб составил более 200 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

В совершении преступления подозревается мужчина с видео.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о подозреваемом либо о самом преступлении, просят обратиться в полицию по телефонам: 232-30-02, 232-20-09. Конфиденциальность гарантирована.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/712960" frameborder="0"></iframe> Неизвестный мужчина в Новосибирске вынес из чужого дома ноутбук и часы за 200 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU