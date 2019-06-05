Микрограбеж: молодой парень в маске, угрожая ножом, унес из офиса займов 2200 рублей
Очередное ограбление в микрокредитной фирме произошло во вторник, 4 июня в 19:10 в Кировском районе.
— В офисе микрофинансовой организации на улице Зорге, неизвестный мужчина в медицинской маске, угрожая предметом, похожим на нож, забрал у сотрудника 2200 рублей, после чего скрылся, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
В совершении преступления подозревается мужчина, изображенный на фото и видео. На вид грабителю около 18-20 лет.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о подозреваемом, просят обратиться в полицию по телефонам: 232-26-47, 232-16-01, 232-16-02. Конфиденциальность гарантирована.
Молодой парень в маске, угрожая ножом, унес из офиса займов 2200 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU