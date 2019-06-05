Микрограбеж: молодой парень в маске, угрожая ножом, унес из офиса займов 2200 рублей

СЕГОДНЯ 09:22 2019-06-05T09:22:56+03:00

Фото и видео: МВД по Новосибирской области.

Теперь грабителя, которому на вид около 20 лет, ищет полиция

Изменить размер текста: A A

Очередное ограбление в микрокредитной фирме произошло во вторник, 4 июня в 19:10 в Кировском районе.

— В офисе микрофинансовой организации на улице Зорге, неизвестный мужчина в медицинской маске, угрожая предметом, похожим на нож, забрал у сотрудника 2200 рублей, после чего скрылся, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

В совершении преступления подозревается мужчина, изображенный на фото и видео. На вид грабителю около 18-20 лет.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о подозреваемом, просят обратиться в полицию по телефонам: 232-26-47, 232-16-01, 232-16-02. Конфиденциальность гарантирована.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/712943" frameborder="0"></iframe> Молодой парень в маске, угрожая ножом, унес из офиса займов 2200 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU