2019-06-05T09:10:36+03:00
Дом. Семья

Нашел себе обогреватель: бельчонок, от которого отказалась мама, подружился с котенком

Одного из малышей, которых белка выкинула из гнезда, забрали в семью, где уже живет белка и кошка с котенком
Надежда ЯРКОВА
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Мальчик уже нашел себе новый дом и даже завел там пушистого друга. Фото: instagram.com/squirrel_sonya.Мальчик уже нашел себе новый дом и даже завел там пушистого друга. Фото: instagram.com/squirrel_sonya.
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Малыши, которых приютила сибирячка Елена Ермакова, оказались братом и сестрой. Мальчика на днях забрали и теперь подыскивают семью для девочки.

— Мальчика забрали и назвали Савитур. Он уже познакомился с кошечкой и использует ее, как обогреватель, — поделилась в соцсетях Елена Ермакова.

«КП» — Новосибирк» она уточнила, что такое имя ему дала не она, а его новая мама. Бельчонка забрала на днях девушка Екатерина. Она живет в Новосибирске, у нее дома уже живет взрослая белка, кошка с котенком и теперь у них новый член семьи — бельчонок.

— Бельчонок маленький, поэтому он греется об котенка, их фото мне как раз прислала его нынешняя хозяйка. Екатерина, кстати, сейчас в поездке, в Красноярске. И она взяла с собой Савитура, поскольку ему требуется постоянная забота, — отметила Елена.

Она добавила, что сестричка приемыша пока живет с ней. С Соней малышка никак не контактирует, они живут в разных комнатах — Соня у себя, а я с малышкой — на кухне, в основном. Решили, что так ей будет спокойнее. А пока подыскиваем ей новый дом. Имя ей пока не придумали.

Напомним, в Академгородке неадекватная белка выбросила своих детенышей прямо из гнезда на глазах прохожих. Одного из бельчат девушка поймала в зонтик, второго тоже подобрали, а после принесли к Елене Ермаковой, чтобы она их выкормила. Сибирячка уже несколько лет держит в квартире ручную белку Соню, которая уже давно стала звездой «Инстаграма» и имеет свой аккаунт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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