«Он выглядит довольно круто. У него есть плащ» : иностранцы посетили Сибирь и оценили Ленина

СЕГОДНЯ 08:04 2019-06-05T08:04:38+03:00

Оперный театр парней не впечатлили, а вот памятник Ленину понравился.

Два друга из Ирландии и Великобритании выложили в «Youtube» 10-минутный влог-путешествие по Новосибирску

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Парни в рамках этой поездки побывали в нескольких местах: на площади Ленина, зоопарке, музее СССР, церкви. В целом иностранцев не впечатлил город. Оперный театр заграничные гости не оценили:

— Большое-большое здание, определенно не самое красивое здание, которое я вообще видел в России, — поделился своим мнением один из них.

Еще они были удивлены странной русской традицией:

— Мы должны платить за туалеты, несмотря на то, что уже заплатили за вход. Смешно, — говорят про посещение зоопарка блогеры.

30 часов в Новосибирске: чем город запомнился иностранным блогерам.

А вот, что ирландцу и британцу понравилось — Владимир Ленин. Его барельефы и статуи можно встретить практически в каждом районе Новосибирска:

— Он выглядит довольно круто. У него есть плащ, — описывают иностранцы громадную фигуру советского вождя в центре города.

Нашли приезжие Владимира Ильича и в музее.

— В этом музее его так много: Ленин, Ленин, Ленин и здесь Ленин, — перечисляют экспонаты музея СССР.

А вы, какие бы места в Новосибирске показали заграничным гостям?

ИСТОЧНИК KP.RU