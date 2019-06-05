«Он выглядит довольно круто. У него есть плащ» : иностранцы посетили Сибирь и оценили Ленина
Парни в рамках этой поездки побывали в нескольких местах: на площади Ленина, зоопарке, музее СССР, церкви. В целом иностранцев не впечатлил город. Оперный театр заграничные гости не оценили:
— Большое-большое здание, определенно не самое красивое здание, которое я вообще видел в России, — поделился своим мнением один из них.
Еще они были удивлены странной русской традицией:
— Мы должны платить за туалеты, несмотря на то, что уже заплатили за вход. Смешно, — говорят про посещение зоопарка блогеры.
30 часов в Новосибирске: чем город запомнился иностранным блогерам.
А вот, что ирландцу и британцу понравилось — Владимир Ленин. Его барельефы и статуи можно встретить практически в каждом районе Новосибирска:
— Он выглядит довольно круто. У него есть плащ, — описывают иностранцы громадную фигуру советского вождя в центре города.
Нашли приезжие Владимира Ильича и в музее.
— В этом музее его так много: Ленин, Ленин, Ленин и здесь Ленин, — перечисляют экспонаты музея СССР.
А вы, какие бы места в Новосибирске показали заграничным гостям?
ИСТОЧНИК KP.RU