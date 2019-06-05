Завис на высоте девятого этажа: спасатели помогли запутавшемуся в веревках альпинисту
Во вторник вечером, 4 июня в Новосибирске выезжали на помощь промышленному альпинисту, запутавшемуся в веревках на 9-ом этаже.
— В службу спасателей в 16:53 позвонили очевидцы. Они рассказали, что на уровне 9 этажа панельного здания на веревках завис человек и не может спуститься вниз. По адресу — на улицу Пархоменко в Ленинский район выехал оперативный экипаж спасателей с пожарной автолестницей, а также бригада врачей «скорой помощи», — рассказали в пресс-службе МАСС.
на месте ЧП спасатели поднялись на крышу здания и с помощью альпснаряжения сверху страховали мужчину. В это же время пожарные подняли автолестницу до уровня ног монтажника, чтобы он смог уменьшить нагрузку на веревки.
— Спасатели поднялись к мужчине по автолестнце, помогли ему высвободиться из переклинившего снаряжения и спустили его вниз. Мужчина 1996 года рождения не пострадал, но был передан врачам «скорой помощи» для осмотра, — добавили в ведомстве.
Как пояснил альпинист, он запенивал швы между панелями дома, но при спуске у него заклинило спусковое устройство.
Спасатели помогли запутавшемуся в веревках альпинисту.
ИСТОЧНИК KP.RU