Мишка, у тебя получится! Белый медвежонок смешно пытается запрыгнуть на ступеньку
Белые медвежата из Новосибирского зоопарка Норди и Шайна веселят публику своими неловкими выходками. То в воду бояться лезть, то на маму Герду нападают. Сейчас в сети появилось новое уморительное видео. На нем один из белых медвежат пытается преодолеть высоту — хочет запрыгнуть на бетонную ступеньку, которая выше его роста. Зрителей в этот день у вольера оказалось много, все вместе они наблюдают за попытками мишки и синхронно посмеиваются над каждой новой неудачей. Всего на видео записано восемь попыток.
— Масенький, силенок не хватает оттолкнуться, — пишут комментаторы под видеороликом в «Инстаграм».
— Хотелось прям помочь.
— Получилось только, когда мама подошла.
В конце видеоролика у медвежонка все-таки получилось забраться на высокую преграду.
Белый медвежонок пытается запрыгнуть на площадку..
ИСТОЧНИК KP.RU