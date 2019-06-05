2019-06-05T06:53:03+03:00
Дом. Семья

Мишка, у тебя получится! Белый медвежонок смешно пытается запрыгнуть на ступеньку

Малышу удалось одолеть высоту с восьмой попытки [видео]
Екатерина Иванова
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Мишка запрыгнул на ступеньку с восьмой попытки. Фото: кадр из видео instagram.com/anastasiia8345/Мишка запрыгнул на ступеньку с восьмой попытки. Фото: кадр из видео instagram.com/anastasiia8345/
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Белые медвежата из Новосибирского зоопарка Норди и Шайна веселят публику своими неловкими выходками. То в воду бояться лезть, то на маму Герду нападают. Сейчас в сети появилось новое уморительное видео. На нем один из белых медвежат пытается преодолеть высоту — хочет запрыгнуть на бетонную ступеньку, которая выше его роста. Зрителей в этот день у вольера оказалось много, все вместе они наблюдают за попытками мишки и синхронно посмеиваются над каждой новой неудачей. Всего на видео записано восемь попыток.

— Масенький, силенок не хватает оттолкнуться, — пишут комментаторы под видеороликом в «Инстаграм».

— Хотелось прям помочь.

— Получилось только, когда мама подошла.

В конце видеоролика у медвежонка все-таки получилось забраться на высокую преграду.

Белый медвежонок пытается запрыгнуть на площадку..

ИСТОЧНИК KP.RU

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