Проехались бесплатно: пассажирам сошедшего с рельсов поезда «Новосибирск- Владивосток» пообещали компенсацию

СЕГОДНЯ 06:06 2019-06-05T06:10:31+03:00

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Пассажирская компания пообещала компенсацию пассажирам поездов, задержанных из-за происшествия на станции Куэнга в Забайкальском крае, где у пассажирского поезда № 8 «Новосибирск — Владивосток» сошли с рельсов вагоны.

— Пассажирам поезда будет предоставлена компенсация в размере до 100% стоимости билетов, — сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги, добавив, что пассажирам других поездов будет компенсировано 3% от стоимости билета за каждый час задержки поезда.

Также в компании заявили, что в программе лояльности «РЖД Бонус» за опоздания поезда более чем на 3 часа пассажирам будет начислено 4 000 баллов.

Напомним, ЧП произошло 1 июня на станции Куэнга Могочинского региона Забайкальской железной дороги. В 5:38 утра произошел сход 4 вагонов пассажирского поезда «Новосибирск — Владивосток». Из-за сошедших вагонов был нарушен габарит соседнего пути. В результате происшествия на железной дороге никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU