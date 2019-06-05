Погода на день в Новосибирске: 5 июня будет жарко
Сегодня будет до 25 градусов тепла, местами возможны небольшие дожди.
— В среду, 5 июня в Новосибирске ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Температура днем составит плюс 23-25 градусов, к ночи станет прохладнее, до плюс 9-11 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет западный со скоростью 6-11 метров в секунду.
По области также будет переменная облачность, без осадков, ночью по востоку, днем по западу местами небольшие дожди, грозы, ночью и утром местами туманы. Дневная температура будет в пределах плюс 20-25 градусов, местами до плюс 30 градусов, ночная около 7-12 градусов тепла.
На «Яндексе» новосибирцам обещают малооблачную погоду с температурой до плюс 23 градусов днем и до плюс 15 градусов ночью. В последующие дни погода не изменится, будет по-летнему тепло, в отдельные дни возможны дожди.
ИСТОЧНИК KP.RU