2019-06-05T03:34:16+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 5 июня будет жарко

В город пришло лето — новосибирцев ждет жаркий, солнечный день
Надежда ЯРКОВА
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Сегодня в городе будет по-летнему жарко.Сегодня в городе будет по-летнему жарко.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Сегодня будет до 25 градусов тепла, местами возможны небольшие дожди.

— В среду, 5 июня в Новосибирске ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Температура днем составит плюс 23-25 градусов, к ночи станет прохладнее, до плюс 9-11 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет западный со скоростью 6-11 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, без осадков, ночью по востоку, днем по западу местами небольшие дожди, грозы, ночью и утром местами туманы. Дневная температура будет в пределах плюс 20-25 градусов, местами до плюс 30 градусов, ночная около 7-12 градусов тепла.

На «Яндексе» новосибирцам обещают малооблачную погоду с температурой до плюс 23 градусов днем и до плюс 15 градусов ночью. В последующие дни погода не изменится, будет по-летнему тепло, в отдельные дни возможны дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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