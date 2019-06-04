Белочка убежала: в мэрии Новосибирска помогли рыжему зверьку выбраться из здания
Такого посетителя во вторник, 4 июня, в мэрии Новосибирска точно не ожидали: белочка сумела пробраться в здание, а вот выбраться у нее никак не получалось. Рыжая гостья лишь с тоскою смотрела в окно, пока сотрудники мэрии и посетители здания ее фотографировали. Опубликовала снимок неожиданной визитерши и Анна Терешкова, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Такой гостьи в мэрии не ждали. Фото: Анна ТЕРЕШКОВА.
Корреспонденты «Комсомольской правды» связались с Анной Васильевной, чтобы выяснить, чем закончилась история с белочкой.
- С ней все в порядке: на первом этаже здания специально открыли окна, чтобы он могла выбраться, - заверила Анна Терешкова. – А вообще белочка, скорее всего, из Центрального парка: они там живут.
Пользователи соцсетей считают, что белочка в мэрии могла бы пригодиться. Фото: Анна ТЕРЕШКОВА.
Пользователи соцсетей с юмором отнеслись к этой истории и шутят в комментариях:
- Пригодится, наверное, в мэрии. Письма там разносить, чай заваривать, скрепки подавать.
- На личный приём пришла, - веселятся сибиряки.
ИСТОЧНИК KP.RU