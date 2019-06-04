В Новосибирской области собака насмерть загрызла 4-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 19:02 2019-06-04T19:02:42+03:00

Собака была на привязи и набросилась на ребенка Фото: "КП" Архив

В тот момент, когда животное набросилось на ребенка, взрослых рядом не было

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Новосибирские следовали выясняют обстоятельства гибели 4-летнего мальчика в поселке Коченево: 2 июня собака набросилась на ребенка и загрызла его насмерть.

- Произошло все на улице Осенней, - сообщают в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области. - Дети находились без присмотра, во время игры мальчик пробегал мимо сторожевой собаки, которая была на привязи. Она набросилась на ребенка и которая покусала его.

Только когда другие дети начали кричать, к ним прибежали взрослые. Но было уже поздно: спасти мальчика не удалось.

- Ребенка доставили в районную больницу, где от полученных травм мальчик скончался, - продолжают следователи.

Следователи уже возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 (причинение смерти по неосторожности). Виновным грозит до двух лет лишения свободы либо исправительные работы на тот же срок.

ИСТОЧНИК KP.RU