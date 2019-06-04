2019-06-04T16:19:34+03:00
Происшествия

В Новосибирске бывшего магистранта нашли мертвым возле общежития НГУ

В обстоятельствах гибели парня разбираются следователи
Татьяна СОЛОВОВААнастасия САМАРЦЕВА
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Следователи выясняют, как погиб бывший магистрант.Следователи выясняют, как погиб бывший магистрант.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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ЧП в одном из общежитий НГУ произошло в ночь на 4 июня: именно тогда в здании оказался бывший магистрант. Как туда проник 23-летний парень, еще предстоит разобраться. Зато известно другое: его увидели другие студенты.

- Молодой человек спал в подсобном помещении, расположенном на четвертом этаже. Студенты, которые увидели его, сообщили о постороннем охране, - пояснили в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.

В этот момент у здания общежития на первом этаже раздался сильный шум: студенты увидели, что парень лежит на земле под окнами подсобки.

От полученных травм бывший студент скончался на месте ЧП. Следователи проводят проверку и выясняют причины произошедшего. По результатам проверки следователи примут решение, необходимо ли возбуждать уголовное дело или нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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