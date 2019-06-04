«На пол лег! Голову опусти!» - задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на мобильный телефон

СЕГОДНЯ 15:35 2019-06-04T15:35:07+03:00

Правоохранители сняли на видео, как врываются в квартиры предполагаемых преступников

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Полиция нашла участников драки, в которой погиб боец спецназа ГРУ из Новосибирска.

- Задержали по адресам временного проживания в Москве двоих уроженцев одной из стран СНГ 1977 года рождения и 1982 года рождения - участников драки, произошедшей 1 июня в поселок Путилково, в ходе которой погиб экс-боец спецназа ГРУ, а местный житель 1991 года рождения был госпитализирован в медицинское учреждение с ножевым ранением, - отчиталась начальник пресс-службы подмосковного главка МВД России Татьяна Петрова.

Задержание предполагаемых преступников зафиксировали на видео. Оказавшись в квартирах, полицейские командуют «На пол лег!» и подозреваемые им повинуются.

Судя по записям, которые обнародовали правоохранители, съемки велись на мобильные телефоны.

«Он не думал, что такое может случиться» - о погибшем спецназовце рассказывает его друг Иван. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Никита Белянкин был убит в Подмосковье 1 июня. Ночью жильцов разбудили звуки выстрелов. В тот вечер мужчина гулял со своей девушкой и не смог пройти мимо драки.

- Он достал пистолет и несколько раз выстрелил в воздух. После этого толпа просто набросилась на него. У кого-то из них был нож. Когда вызвали «скорую», было уже слишком поздно, - рассказала «Комсомольской правде» очевидец Ольга.

Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на мобильный телефон.

ИСТОЧНИК KP.RU