2019-06-04T14:10:06+03:00
Общество

Перезапуск: в Новосибирске возобновили строительство перинатального центра

Объект должны сдать в следующем году
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Андрей Травников провел выездное совещание на месте будущего перинатального центра. Фото: nso.ruАндрей Травников провел выездное совещание на месте будущего перинатального центра. Фото: nso.ru
Изменить размер текста:

Стройка медучреждения была заморожена в 2014 году из-за проблем с финансами. Сегодня, 4 июня, губернатор Новосибирской области Андрей Травников провел выездное совещание на объекте. В этом году строители планируют сделать кровлю, обеспечить здание теплом и электричеством. Если бригады постараются, то перинатальный центр сдадут раньше срока — к концу 2020 года. В 2021 году останется получить лицензию на оказание медпомощи.

Андрей Травников поблагодарил президента и председателя правительства, за поддержку проекта.

— Можно быть уверенными в проведении всех запланированных работ, потому что средства и в областном, и в федеральном бюджете на ближайшие три года предусмотрены. Подрядчик — компания, известная в Новосибирской области своей надежностью. Это объект долгосрочный, долгожданный, — подчеркнул Андрей Травников.

Госконтракт заключен в конце мая с компанией «Бердский строительный трест». Цена контракта — 499 миллионов рублей. Всего на доделку и оснащение оборудованием перинатального центра из федерального бюджета потратят 2,3 миллиарда рублей.

В стационаре нового перинатального центра будет 213 коек на четыре тысячи родов в год, это почти в два раза больше чем сейчас, также детская поликлиника рассчитана на 60 посещений в смену, взрослая — на 100.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Красный проспект, 18»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Цинизм - это норма во врачебном коллективе»: отец студентки меда, насмехавшейся над пациентами, остался работать в больнице
Ответит за «жабу» и «колбасу»: циничную студентку меда выгнали из вуза после скандальных постов в «Твиттере»
«А у нас по мэрии мечется белочка»: чиновники бегают за зверьком, чтобы помочь ему
«Прихватило сердце»: задержанный экс-глава клиники Мешалкина попал из СИЗО в больницу
Бердская прокуратура проверяет детский сад, где избили двухлетнего малыша
«Не понравился»: белые медвежата и их мама проигнорировали новый маяк в вольере
Парик или свои? В Новосибирской подземке замечен модник с яркой прической
«Агломерацию знаний» обсудили на всероссийском форуме в Новосибирске
Внезапная встреча: волонтеры искали в лесу пенсионера, но вышли на след медведя
Косить и травить ядами: власти решили бороться с конопляными полями в Новосибирской области
«Ждет, пока все успокоится»: экс-губернатор Виктор Толоконский рассказал о реакции жены после скандала с постом о клещах
«Выглядит очень опасно»: новосибирцев напугали торчащие из пешеходного моста через Обь камни
Слезы на глазах: первые шаги кота, у которого вместо лапок протезы, растрогали соцсети
В Новосибирске ограбили салон сотовой связи
«Как мне жить дальше?»: врачи отказывались кесарить роженицу из-за выходных, она потеряла ребенка
«Ничего человеческого нет»: соцсети возмутил полицейский, который не помог избитому сибиряку
«Успели машину помыть?»: фонтан с девятиэтажку повеселил соцсети
Горячая вода хлынула на проезжающие машины по Ипподромской магистрали
«Где противогаз?»: новосибирцы жалуются на вонь в центре города
Задушил и спрятал тело на озере: убийца таксиста в Новосибирске получил 18 лет «строгача»
«Карлсон появился»: над МЖК новосибирцы заметили экстремала, летающего над домами на параплане
Погода на день в Новосибирске: 4 июня будет плюс 19 градусов
«Когда тебе палочку некому бросить»: пес, катающийся на скейтборде, позабавил соцсети