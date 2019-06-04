Перезапуск: в Новосибирске возобновили строительство перинатального центра

СЕГОДНЯ 14:10 2019-06-04T14:10:06+03:00

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Стройка медучреждения была заморожена в 2014 году из-за проблем с финансами. Сегодня, 4 июня, губернатор Новосибирской области Андрей Травников провел выездное совещание на объекте. В этом году строители планируют сделать кровлю, обеспечить здание теплом и электричеством. Если бригады постараются, то перинатальный центр сдадут раньше срока — к концу 2020 года. В 2021 году останется получить лицензию на оказание медпомощи.

Андрей Травников поблагодарил президента и председателя правительства, за поддержку проекта.

— Можно быть уверенными в проведении всех запланированных работ, потому что средства и в областном, и в федеральном бюджете на ближайшие три года предусмотрены. Подрядчик — компания, известная в Новосибирской области своей надежностью. Это объект долгосрочный, долгожданный, — подчеркнул Андрей Травников.

Госконтракт заключен в конце мая с компанией «Бердский строительный трест». Цена контракта — 499 миллионов рублей. Всего на доделку и оснащение оборудованием перинатального центра из федерального бюджета потратят 2,3 миллиарда рублей.

В стационаре нового перинатального центра будет 213 коек на четыре тысячи родов в год, это почти в два раза больше чем сейчас, также детская поликлиника рассчитана на 60 посещений в смену, взрослая — на 100.

ИСТОЧНИК KP.RU