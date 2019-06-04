«Цинизм - это норма во врачебном коллективе»: отец студентки меда, насмехавшейся над пациентами, остался работать в больнице

СЕГОДНЯ 14:06 2019-06-04T14:36:17+03:00

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Отец Анны Лучининой – циничной студентки, прославившейся глумливыми постами в «Твиттере», — тяжело переживал скандал с дочкой. Напомним, одну из пациенток девушка назвала в своем «Твиттере» жабой, а погибшего героя, спасшего незнакомого человека, сравнила с колбасой.

Так Анна отзывалась об одном из пациентов. Фото: соцсети.

И если Анну за выходку в соцсетях отчисляют из вуза, то ее отец-хирург остается работать в Каргатской центральной районной больнице.

«Мы были подругами» - выяснилось, кто помог «прославиться» циничной студентке НГМУ. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

— Лучинин остается, он не подал заявление об увольнении. Он ничего плохого не сделал, — встает на защиту коллеги главврач Каргатской ЦРБ Вячеслав Каркчиев.

На стороне врача оказались и пользователи соцсетей: они поддержали его решение остаться работать в больнице.

«Мне говорили: не показывай – будет скандал» - мы поговорили с племянницей умершего человека, над которым студентка глумилась в «Твиттере». Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

— Я десять лет работал врачом. Цинизм— это норма во врачебном коллективе, особенно экстренной хирургии. Если по каждому такому случаю увольнять людей, то Вас лечить будет только слащавая Малышева, — пишут они.

«Хотела показать, какие мнения бывают в профессии» - скандал комментирует представитель Анны Лучининой. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU