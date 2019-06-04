«А у нас по мэрии мечется белочка»: чиновники бегают за зверьком, чтобы помочь ему
Начальник департамента культуры мэрии Новосибирска Анна Терешкова опубликовала фотографии белки, которая стала «заложницей» здания администрации.
— А у нас по мэрии мечется белочка! Все пытаются ее выпустить на свободу! — Написала Анна Васильевна.
На снимках видно, как зверек с тоской смотрит в окно, потом упирается в стеклянные двери, не понимая, как их открыть. Подписчики Терешковой шутят:
Зверек устроил переполох в городской администрации. Фото: Анна ТЕРЕШКОВА
— Возьмите в штат! Видно же, что она рабочий кабинет себе подбирает!
Другие комментаторы сравнивают белочку с активистами:
— Она требует новых парков!
И, конечно, все смеются над анекдотичностью ситуации:
— Белочка пришла...
Ну и где тут выход? Фото: Анна ТЕРЕШКОВА
ИСТОЧНИК KP.RU