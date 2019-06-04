«А у нас по мэрии мечется белочка»: чиновники бегают за зверьком, чтобы помочь ему

СЕГОДНЯ 12:30 2019-06-04T12:35:06+03:00

Рыжая гостья заявилась в здание мэрии Новосибирска, сотрудники пытаются ее поймать и выпустить на волю

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Начальник департамента культуры мэрии Новосибирска Анна Терешкова опубликовала фотографии белки, которая стала «заложницей» здания администрации.

— А у нас по мэрии мечется белочка! Все пытаются ее выпустить на свободу! — Написала Анна Васильевна.

На снимках видно, как зверек с тоской смотрит в окно, потом упирается в стеклянные двери, не понимая, как их открыть. Подписчики Терешковой шутят:

Зверек устроил переполох в городской администрации. Фото: Анна ТЕРЕШКОВА

— Возьмите в штат! Видно же, что она рабочий кабинет себе подбирает!

Другие комментаторы сравнивают белочку с активистами:

— Она требует новых парков!

И, конечно, все смеются над анекдотичностью ситуации:

— Белочка пришла...

Ну и где тут выход? Фото: Анна ТЕРЕШКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU