2019-06-04T11:46:50+03:00
Общество

Бердская прокуратура проверяет детский сад, где избили двухлетнего малыша

Мама мальчика написала заявление в полицию, после синяков на его теле
Надежда ЯРКОВА
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Прокуратура начала проверку по избиению мальчика в детском саду. Фото: Курьер. Среда. Бердск.Прокуратура начала проверку по избиению мальчика в детском саду. Фото: Курьер. Среда. Бердск.
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Прокуратура заинтересовалась частным детским садиком в Бердске, после того, как стало известно о побоях, который там получил двухлетний мальчик.

— Предварительно установлено, что мама ребенка, придя с сыном домой из детского сада, нашла на его теле след от удара ладонью. Женщина тут же обратилась в приемное отделение больницы, где ему был поставлен диагноз «ушиб мягких тканей», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Напомним, в одном из частных детсадов Бердска разыгрался скандал. Мама увидела синяки и ссадины у своего двухлетнего сына уже дома, после того, как они вернулись из детского сада. Женщина считает виновной в случившемся воспитательницу.

Ранее, проверка проводилась отделом по делам несовершеннолетних полиции Бердска.

— Сейчас проверку по факту избиения ребенка начала бердская прокуратура, — добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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