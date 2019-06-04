Бердская прокуратура проверяет детский сад, где избили двухлетнего малыша
Прокуратура заинтересовалась частным детским садиком в Бердске, после того, как стало известно о побоях, который там получил двухлетний мальчик.
— Предварительно установлено, что мама ребенка, придя с сыном домой из детского сада, нашла на его теле след от удара ладонью. Женщина тут же обратилась в приемное отделение больницы, где ему был поставлен диагноз «ушиб мягких тканей», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
Напомним, в одном из частных детсадов Бердска разыгрался скандал. Мама увидела синяки и ссадины у своего двухлетнего сына уже дома, после того, как они вернулись из детского сада. Женщина считает виновной в случившемся воспитательницу.
Ранее, проверка проводилась отделом по делам несовершеннолетних полиции Бердска.
— Сейчас проверку по факту избиения ребенка начала бердская прокуратура, — добавили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU