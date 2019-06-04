«Не понравился»: белые медвежата и их мама проигнорировали новый маяк в вольере

СЕГОДНЯ 11:36 2019-06-04T11:36:31+03:00

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В вольере медведицы Герды и ее медвежат в новосибирском зоопарке появилась обновка: теперь там есть собственный маяк.

У белых медвежат в вольере появился маяк, но они ему не рады.Новосибирский зоопарк им. Р.А.Шило

- Его было решено сделать, чтобы замаскировать льдогенератор, благодаря которому в вольере белых медведей даже в жаркую погоду есть сугроб снега,- объясняют в новосибирском зоопарке. – Наша конструкции выглядит как маяки, стоящие в холодных, северных морях – обледенелые, в сосульках.

Сам конструкция высотой более трех метров сделана из металла и стеклопластика и маскирует генератор льда. Во только медведица с детьми новшества пока не оценила.

- Они, кажется, ничего не заметили. Думаю, медведи никак не реагируют на маяк. Они смотрят наверх, когда там сильный шум, в обычное время - нет. Видно, привыкли,- считает Анна Новикова.

ИСТОЧНИК KP.RU