Парик или свои? В Новосибирской подземке замечен модник с яркой прической

СЕГОДНЯ 11:22 2019-06-04T11:22:18+03:00

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В этом сообществе выкладывают снимки людей в эпатажных образах. В этот раз в объектив попал пассажир с необычной прической. Образ дополняют круглые затемненные очки.

Подписчики группы находят сходства юноши со знаменитыми личностями. Некоторым он напоминает Джона Леннона и Оззи Осборна в одном лице. Креативных идей достаточно:

— Судя по ботинкам, это Сайдшоу Боб, — вспомнил кто-то персонажа американского мультсериала «Симпсоны».

— Кончита Вурст? — сравнивают некоторые новосибирца с европейской звездой «Евровидения».

— Афоня снимает новое шоу, — шутят другие.

У пользователей соцсетей также возникает вопрос: свои волосы у парня или все-таки это парик?

ИСТОЧНИК KP.RU