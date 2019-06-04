Парик или свои? В Новосибирской подземке замечен модник с яркой прической
В этом сообществе выкладывают снимки людей в эпатажных образах. В этот раз в объектив попал пассажир с необычной прической. Образ дополняют круглые затемненные очки.
Подписчики группы находят сходства юноши со знаменитыми личностями. Некоторым он напоминает Джона Леннона и Оззи Осборна в одном лице. Креативных идей достаточно:
— Судя по ботинкам, это Сайдшоу Боб, — вспомнил кто-то персонажа американского мультсериала «Симпсоны».
— Кончита Вурст? — сравнивают некоторые новосибирца с европейской звездой «Евровидения».
— Афоня снимает новое шоу, — шутят другие.
У пользователей соцсетей также возникает вопрос: свои волосы у парня или все-таки это парик?
ИСТОЧНИК KP.RU