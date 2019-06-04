2019-06-04T11:22:18+03:00
Общество

Парик или свои? В Новосибирской подземке замечен модник с яркой прической

Фото необычного парня появилось в группе «Мода новосибирского метро»
Анастасия САМАРЦЕВА
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В Новосибирске замечен "Сайдшоу Боб". Фото: vk.com/subwaynskВ Новосибирске замечен "Сайдшоу Боб". Фото: vk.com/subwaynsk
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В этом сообществе выкладывают снимки людей в эпатажных образах. В этот раз в объектив попал пассажир с необычной прической. Образ дополняют круглые затемненные очки.

Подписчики группы находят сходства юноши со знаменитыми личностями. Некоторым он напоминает Джона Леннона и Оззи Осборна в одном лице. Креативных идей достаточно:

— Судя по ботинкам, это Сайдшоу Боб, — вспомнил кто-то персонажа американского мультсериала «Симпсоны».

Кончита Вурст? — сравнивают некоторые новосибирца с европейской звездой «Евровидения».

— Афоня снимает новое шоу, — шутят другие.

У пользователей соцсетей также возникает вопрос: свои волосы у парня или все-таки это парик?

ИСТОЧНИК KP.RU

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