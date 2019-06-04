Внезапная встреча: волонтеры искали в лесу пенсионера, но вышли на след медведя

СЕГОДНЯ 10:40 2019-06-04T10:47:45+03:00

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С 1 июня в Мошковском районе Новосибирской области ищут 74-летнего пенсионера Григория Пещерова. Он ушел в лес и не вернулся. На поиски ежедневно выходят по несколько экипажей. Во время очередного ночного выхода в лес один из отрядов услышал рычание. Рядом волонтеры нашли следы когтей на дереве. К счастью, добровольцам удалось избежать встречи с опасным животным.

— Все группы в этом и соседних квадратах по рации получили распоряжение объединиться и выходить из леса. Старшие групп использовали свистки для отпугивания животного и выводили людей, — рассказала представитель «Лиза Алерт» Елизавета Лиманская.

Ночные поиски пришлось закончить. Сегодня волонтеры снова продолжат свою работу. Что касается возможной встречи с каким-нибудь опасными представителями фауны, то поисковой отряд считает это маловероятным:

— С дикими животными мы никогда не имели дела. За год в отряде два раза натыкались на следы медведя и один раз лисы. Чаще всего мы встречаем безобидных животных и разных редких птиц, — пояснила Елизавета.

Напомним Григорий Пещеров пропал 1 июня в лесах Мошковского района. Сегодня волонтеры объявили, что им необходим для продолжения поисков квадрокоптер. Неравнодушные люди могут его предоставить поисковикам. Телефон для связи: 8-913-701-10-05.

Григорий Пещеров пропал в лесу 1 июня. Фото: vk.com/lizaalert_novosib

ИСТОЧНИК KP.RU