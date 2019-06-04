«Ждет, пока все успокоится»: экс-губернатор Виктор Толоконский рассказал о реакции жены после скандала с постом о клещах

СЕГОДНЯ 10:20 2019-06-04T10:21:32+03:00

По словам Виктора Александровича, общаться с журналистами она будет готова через месяц

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Впервые семья экс-губернатора Виктора Толоконского прокомментировала скандал, разгоревшийся после поста Натальи Толоконской о клещах. Напомним, доктор медицинских наук заявили, что их укусы полезны. И посоветовала использовать в качестве профилактики не иммуноглобулин, а гомеопатию.

Пользователи соцсетей жестко отреагировали на это заявление, а депутат Заксобрания Красноярского края Александр Гисков даже планирует обратиться в прокуратуру. Сам пост Наталья Толоконская удалила, а ее супруг – экс-губернатор Новосибирской области Виктор Толоконский – впервые пообщался с журналистами после скандала. Вот что он заявил в эксклюзивном интервью корреспондентам «Комсомольской правды» - Новосибирск».

- Моя жена не общается с журналистами. Многие издания и телеканалы пытаются с ней связаться, - сказал Виктор Толоконский. - Наталья ждет, когда успокоится оголтелая реакция на ее слова. Возможно, через месяц она будет готова говорить.

ИСТОЧНИК KP.RU