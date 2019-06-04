2019-06-04T09:31:42+03:00
Общество

«Выглядит очень опасно»: новосибирцев напугали торчащие из пешеходного моста через Обь камни

Новосибирцы заметили, что из гранитных блоков пешеходного перехода через реку Обь начали выпадать камни
Надежда ЯРКОВА
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От гранитных блоков на пешеходном мосту начали откалываться мелкие фрагменты. Фото: vk.com/revizorro_nsk54.От гранитных блоков на пешеходном мосту начали откалываться мелкие фрагменты. Фото: vk.com/revizorro_nsk54.
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В Новосибирске местные жители переживают за пешеходный переход через Обь — по их словам, он начал заметно разрушаться.

— Выглядит все очень опасно, поскольку от гранитных блоков начали откалываться более мелкие фрагменты, но тоже достаточно массивные, — поделился подписчик в группе «Ревизорро Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».

На фото видно, как над пешеходной зоной, соединяющей транспортный узел речного вокзала и городскую набережную, вот-вот обвалятся глыбы.

— Удивительно, неужели никто не замечает, или ждут когда произойдет беда? — задается вопросом очевидец.

Пользователи соцсетей согласились с внимательным сибиряком, отмечая, что неважное состояние, в котором в последнее время находится пешеходный мост, наблюдают уже не первый год. Вот что они пишут:

— По самому мосту тоже не пройти, все дорожки просто убитые или грязь в колено.

Каменные глыбы могут обвалиться в любую секунду. Фото: vk.com/revizorro_nsk54.

Каменные глыбы могут обвалиться в любую секунду. Фото: vk.com/revizorro_nsk54.

ИСТОЧНИК KP.RU

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