В Новосибирске ограбили салон сотовой связи
На воскресный день пришелся пик имущественных преступлений.
Две кражи были предотвращены в магазинах «Мегас» и «Пятерочка». Бойцами группы быстрого реагирования были задержаны мужчины, пытавшиеся похитить продукты питания. Оба задержанных переданы сотрудникам полиции.
В 19.17 кнопка тревожной сигнализации была нажата в салоне сотовой связи «Билайн» на улице Ватутина. Экипаж группы быстрого реагирования Агентства безопасности «Гвардия» прибыл на место вызова уже через 5 минут, но предотвратить преступление не удалось.
Со слов продавца стало известно, что в магазин забежал мужчина и камнем разбил витрину. Испуганная женщина спряталась в подсобке, а грабитель забрал шесть телефонных аппаратов на сумму 200 000 рублей и убежал.
Продавец вернулась в торговый зал и нажала кнопку тревожной сигнализации только после того, как злоумышленник скрылся.
«Гвардейцы» уточнили обстоятельства происшествия и приметы грабителя, после чего вызвали сотрудников полиции и осмотрели прилегающую к салону территорию. К сожалению, задержать похитителя по горячим следам не удалось.
По факту грабежа следственным отделом по Ленинскому району Новосибирска возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU