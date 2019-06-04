2019-06-04T08:14:15+03:00
Происшествия

В Новосибирске ограбили салон сотовой связи

За минувшие выходные дни группы быстрого реагирования Агентства безопасности «Гвардия» совершили 16 выездов по тревожным сигналам с охраняемых объектов
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Фото предоставлено пресс-службой Агентства безопасности «Гвардия».Фото предоставлено пресс-службой Агентства безопасности «Гвардия».
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На воскресный день пришелся пик имущественных преступлений.

Две кражи были предотвращены в магазинах «Мегас» и «Пятерочка». Бойцами группы быстрого реагирования были задержаны мужчины, пытавшиеся похитить продукты питания. Оба задержанных переданы сотрудникам полиции.

В 19.17 кнопка тревожной сигнализации была нажата в салоне сотовой связи «Билайн» на улице Ватутина. Экипаж группы быстрого реагирования Агентства безопасности «Гвардия» прибыл на место вызова уже через 5 минут, но предотвратить преступление не удалось.

Со слов продавца стало известно, что в магазин забежал мужчина и камнем разбил витрину. Испуганная женщина спряталась в подсобке, а грабитель забрал шесть телефонных аппаратов на сумму 200 000 рублей и убежал.

Продавец вернулась в торговый зал и нажала кнопку тревожной сигнализации только после того, как злоумышленник скрылся.

«Гвардейцы» уточнили обстоятельства происшествия и приметы грабителя, после чего вызвали сотрудников полиции и осмотрели прилегающую к салону территорию. К сожалению, задержать похитителя по горячим следам не удалось.

По факту грабежа следственным отделом по Ленинскому району Новосибирска возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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