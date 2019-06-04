«Как мне жить дальше?»: врачи отказывались кесарить роженицу из-за выходных, она потеряла ребенка

СЕГОДНЯ 08:14 2019-06-04T08:14:04+03:00

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О трагедии, которая произошла в новосибирском роддоме №6, мама погибшего ребенка рассказала на «Флампе».

- У меня должно было быть плановое кесарево сечение. Врач из поликлиники на сроке 38 недель и 5 дней дал мне направление роддом, - рассказала сибирячка. - Я приезжаю в приёмное отделение как и положено. Давление на приёме было для меня очень высокое. Также сказала врачу про многократное обвитие по УЗИ. Врач отказала в госпитализации, ссылаясь на то, что давление по её меркам не такое высокое и срок для планового кесарева сечения у меня не подходит. Якобы делают его только в 39 недель. А у меня до этого срока оставалось два дня.

Девушка уверяет: ее отправили домой и написали отказ на направлении. Сказали вернуться в понедельник:

- Заявили, что в выходные никаких анализов они не берут и платное кесарево сечение не делают – все только в будни, - объясняет сибирячка.

Но в выходные девушке стало хуже: у нее заболел живот, начались схватки. Она сразу же вызвала «Скорую помощь» и поехала в роддом.

- Час принимали документы, заполняли все бланки, а я говорила женщине в приёмной, что у меня очень болит живот. Не ужели нельзя заполнить документы позже? Это же на все уходит время, - возмущается мама малыша. – Сделали экстренное кесарево сечение, но не спасли моего малыша. Очень поздно, мой малыш так и не увидел белый свет. Если бы мне не отказали и оставили меня в роддоме, то мой малыш был бы жив. Как жить дальше, куда жаловаться, где искать справедливости, почему такие врачи работают и губят жизни наших деток?

ИСТОЧНИК KP.RU