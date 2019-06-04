«Ничего человеческого нет»: соцсети возмутил полицейский, который не помог избитому сибиряку

СЕГОДНЯ 07:46 2019-06-04T07:46:34+03:00

У правоохранителя, который ждал трамвай на остановке и не подошел к пострадавшему новосибирцу, были погоны капитана

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О скандальной истории, которая произошла на остановке «Озерная», очевидцы рассказали на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». И подтвердил свой пост фото, на котором в кадре – человек в полицейской форме с погонами капитана. А в нескольких метрах от него лежит на земле мужчина, который явно нуждается в помощи, - описывают ситуацию новосибирцы.

- Человек был пьян и избит, мы вызвали ему «Скорую помощь». А мужчина в форме, похожей на полицейскую, спокойно дожидался трамвая, - негодуют новосибирцы.

Возмущение сибиряков поддержали и пользователи соцсетей:

- Какая разница, бомж он или алкоголик. А, может, это человек, который пропал без вести и его долго не могут найти. Смысл в том, что человеческого в людях нет. Не со мной произошло - и хорошо. .Ехал как-то в автобусе, молодому парню стало плохо. Реакции ноль вообще. А я не могу пройти мимо и помогу всегда. Спасибо отцу за достойное воспитание, - пишут одни.

- Представьте, что вашему близкому плохо, он уже немного в неопрятном виде! А над ним глумятся вместо вызова «Скорой помощи»! Каким бы не был этот человек, ему нужна помощь от людей, а не обсуждения его персоны, - уверены вторые.

- Если ему по кепке настучать - будет кричать, что при исполнении. А человеку помочь - я не на службе, - негодуют третьи.

Но нашлись среди комментаторов и те, кто встал на защиту полицейского:

- Лежит пьяный бомж, он сам себе выбрал такую жизнь. Не осуждаю этого полицейского, и вам не советую, - пишут они.

ИСТОЧНИК KP.RU