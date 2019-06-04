«Успели машину помыть?»: фонтан с девятиэтажку повеселил соцсети
В понедельник, 4 июня жители Заельцовского района наблюдали огромный «гейзер», вырвавшийся из-под земли прямо во дворе жилого дома.
— Вот такой незапланированный фонтан наблюдали вчера вечером у себя во дворе жители дома Галущука, 1, — рассказал подписчик в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».
По словам очевидцев, напор холодной воды достигал уровня 9-го этажа.
При этом новосибирцы, уже по всей видимости, привыкшие к частым коммунальным авариям в городе, уже не ругаются, а воспринимают с юмором. Вот что они пишут в комментариях в соцсетях:
— Спасибо, что не кипяток.
— Кто-нибудь успел машину помыть?
Добавим, что сегодня утром коммунальная авария произошла и в Калининском районе. Там вода выливается на проезжую часть и машины.
Фонтан с девятиэтажку в Новосибирске повеселил соцсети.
ИСТОЧНИК KP.RU