«Успели машину помыть?»: фонтан с девятиэтажку повеселил соцсети

СЕГОДНЯ 07:26 2019-06-04T07:26:44+03:00

Столб воды достигал в высоту девять этажей. Стоп-кадр с видео: "Инцидент.Новосибирск".

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В понедельник, 4 июня жители Заельцовского района наблюдали огромный «гейзер», вырвавшийся из-под земли прямо во дворе жилого дома.

— Вот такой незапланированный фонтан наблюдали вчера вечером у себя во дворе жители дома Галущука, 1, — рассказал подписчик в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».

По словам очевидцев, напор холодной воды достигал уровня 9-го этажа.

При этом новосибирцы, уже по всей видимости, привыкшие к частым коммунальным авариям в городе, уже не ругаются, а воспринимают с юмором. Вот что они пишут в комментариях в соцсетях:

— Спасибо, что не кипяток.

— Кто-нибудь успел машину помыть?

Добавим, что сегодня утром коммунальная авария произошла и в Калининском районе. Там вода выливается на проезжую часть и машины.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/712700" frameborder="0"></iframe> Фонтан с девятиэтажку в Новосибирске повеселил соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU