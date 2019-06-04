2019-06-04T07:28:34+03:00
Происшествия

Горячая вода хлынула на проезжающие машины по Ипподромской магистрали

Вода фонтаном льется прямо на дорогу и на проезжающие машины
Надежда ЯРКОВА
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В Калиниском районе произошла коммунальная авария. Стоп-кадр с видео: "Инцидент.Новосибирск".В Калиниском районе произошла коммунальная авария. Стоп-кадр с видео: "Инцидент.Новосибирск".
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Сегодня утром в Калининском районе произошла коммунальная авария — там прорвало водопровод.

— Кипяток бьет ключом на улице Ипподромской, около Сухого лога, — поделился подписчик в группе «Инцидент.Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».

На видео вода из-под асфальта заливает проезжую часть и машины, а также людей, идущих по тротуару.

— Теперь Сухой лог — не сухой, — шутят пользователи в соцсетях.

В Сибирской генерирующей компании оперативно прокомментировали произошедшее.

— При проведении гидравлических испытаний возле дома 72 по улице Танковая в 10 часов утра на магистральном трубопроводе образовался дефект. Сейчас теплоэнергетики отключают воду на поврежденном участке. На месте работает две оперативных бригады, — рассказали в пресс-службе СГК.

Это далеко не первая похожая коммунальная авария. Не так давно мы писали сразу о двух прорывах в Кировском районе, которые произошли за одну неделю. Напомним, в Новосибирске еще продолжаются работы по испытанию теплосетей.

Горячий фонтан хлынул на проезжающие машины по Ипподромской магистрали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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