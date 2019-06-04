Горячая вода хлынула на проезжающие машины по Ипподромской магистрали
Сегодня утром в Калининском районе произошла коммунальная авария — там прорвало водопровод.
— Кипяток бьет ключом на улице Ипподромской, около Сухого лога, — поделился подписчик в группе «Инцидент.Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».
На видео вода из-под асфальта заливает проезжую часть и машины, а также людей, идущих по тротуару.
— Теперь Сухой лог — не сухой, — шутят пользователи в соцсетях.
В Сибирской генерирующей компании оперативно прокомментировали произошедшее.
— При проведении гидравлических испытаний возле дома 72 по улице Танковая в 10 часов утра на магистральном трубопроводе образовался дефект. Сейчас теплоэнергетики отключают воду на поврежденном участке. На месте работает две оперативных бригады, — рассказали в пресс-службе СГК.
Это далеко не первая похожая коммунальная авария. Не так давно мы писали сразу о двух прорывах в Кировском районе, которые произошли за одну неделю. Напомним, в Новосибирске еще продолжаются работы по испытанию теплосетей.
Горячий фонтан хлынул на проезжающие машины по Ипподромской магистрали.
ИСТОЧНИК KP.RU